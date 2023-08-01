Глава комитета ГД по науке и высшему образованию предложил законодательно закрепить авторитет педагога

Авторитет и правовая защищенность преподавателя высшей школы должны быть закреплены на уровне закона. Об этом написал в своей колонке в "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

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По итогам парламентских слушаний на тему "Развитие системы высшего образования в Российской Федерации" Правительству РФ было рекомендовано подготовить предложения по вопросам повышения престижа профессии педагога.

"Вопрос повышения престижа педагогической профессии, укрепления авторитета и статуса педагога не может и не должен сводиться к материально-денежным отношениям. Безусловно, необходимо предоставить научно-педагогическим работникам дополнительные социальные льготы и преференции, соответствующие особой роли и статусу педагога в обществе, сократить бюрократическую нагрузку на профессорско-преподавательский состав вузов", - написал Кабышев.

Он отметил, что недавно был принят закон о поправках в Трудовой кодекс о том, что трудовые договоры с профессорско-преподавательским составом должны быть бессрочными либо заключаться на срок не менее трех лет. Избрание же на краткосрочный период возможно лишь в исключительных случаях при наличии для этого объективных оснований, которые в законе определяются через категорию "заведомо срочный (временный) характер" выполняемой работы.

О восстановлении авторитета педагогов говорят на самом высоком уровне, но пока их положение в обществе остается прежним. Так, медианная зарплата школьных учителей на одну ставку составляет "чистыми" 15-20 тысяч рублей. А в вузах почти треть преподавателей являются пенсионерами. Как считает профессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным исследованиям качества высшего образования Московского института стали и сплавов Виктория Пугач, к результате долговременных, системных изменений труд преподавателя во многом стал прекарным. Термин "прекариат" означает класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. То есть преподавание в вузах для многих стало подработкой, временной халтурой, связанной с частичным трудоустройством.