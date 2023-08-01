Ужесточено обвинение агенту СБУ, который смог провезти через российскую границу ПЗРК "Игла" и готовил теракт

Гражданину Украины Виктору Якушину ужесточили обвинение, добавив три статьи УК РФ. Речь идет о человеке, который, по данным следствия, вез в Россию из Киева транзитом через Эстонию переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла".

Добавленные статьи – "Контрабанда оружия организованной группой", "Участие в террористическом сообществе, "Приготовление к теракту, совершенное группой лиц", пишет ТАСС.

Напомним, по данным ФСБ, Якушин по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения. У задержанного были изъяты две единицы ПЗРК "Игла", а также средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.