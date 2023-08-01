01 Августа 2023
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Фото:clubafrica.ru

Ужесточено обвинение агенту СБУ, который смог провезти через российскую границу ПЗРК "Игла" и готовил теракт

Гражданину Украины Виктору Якушину ужесточили обвинение, добавив три статьи УК РФ. Речь идет о человеке, который, по данным следствия, вез в Россию из Киева транзитом через Эстонию переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла".

Добавленные статьи – "Контрабанда оружия организованной группой", "Участие в террористическом сообществе, "Приготовление к теракту, совершенное группой лиц", пишет ТАСС.

Напомним, по данным ФСБ, Якушин по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения. У задержанного были изъяты две единицы ПЗРК "Игла", а также средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.

Теги: Виктор Якушин, СБУ, ПЗРК "Игла", Эстония, Россия, Украина


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Ранее 12.10.2022 10:13 Мск Агент СБУ смог провезти через российскую границу ПЗРК "Игла" и готовил теракт в Подмосковье - ФСБ

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