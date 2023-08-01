В Челябинской области снизились цены на овощи и телевизоры

В Челябинской области в июне снизились цены на 64 продовольственных и 119 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на огурцы 102,44 руб. за кг (3,7%), помидоры 118,37 руб. за кг (18,6%), белокочанную капусту 51,93 за кг (21,4%), бананы 100,16 руб. за кг (12,3%) и лук репчатый 61,66 за кг (14,8%).

В КСП отметили, что цены на огурцы, помидоры и бананы в Челябинской области не только подешевели, но и меньше, чем в соседних регионах УрФО. "Снижение цен на овощи связано с поступлением свежего урожая овощей, гарантированного стабильным развитием тепличного хозяйства в нашем регионе", - сообщили в ведомстве.

Среди непродовольственных товаров подешевели смартфоны 10 тыс. 748,14 руб. (4,9%), телевизор 22 тыс. 729,71 руб. (8,9%), электропылесос напольный 8 тыс. 422,05 руб. (4,7%), электрочайник 2 тыс. 624,14 руб. (3,8%). На цены повлияло преодоление прошлогоднего ажиотажа и укрепление параллельного импорта.

Также в ведомстве сообщили о снижении цен на 10 услуг. Так, стоимость поездки на отдых в ОАЭ снизилась до 52 тыс. 18,65 руб. (1,3%), в отдельные страны Юго-Восточной Азии до 94 тыс. 686,73 руб. (1,9%), поездка в Беларусь 42 тыс. 411,72 руб. (11,8%), поездка в Египет 85 тыс. 434,15 руб. (4,5%).