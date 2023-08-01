В Прикамье пожарные локализовали крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар под Краснокамском удалось локализовать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ограничить распространения огня на площади 84 га пожарным удалось 31 июля, в 21.00. На выгоревшей площади ведутся работы по проливке отдельных очагов тления лесной подстилки. Огонь бушевал с 29 июля.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в четырех точках на границе населенных пунктов, расположенных к северо-западу и западу от очага лесного пожара исследовали пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ, которые поступают в атмосферу при пожарах.

Оказалось, что качество воздуха в отобранных 30 июля пробах соответствует нормам.