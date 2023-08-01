Hindustan Times сообщило о захвате российскими военными шведской БМП CV90

Индийское издание Hindustan Times сообщило о захвате российскими военными БМП CV90 шведского производства в зоне СВО.

В аннотации к видеосюжету говорится, что после немецких танков Leopard 2 и американских бронемашин Bradley российские солдаты захватили первую шведскую боевую машину пехоты. Ролик называется "Путин смеется последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV90 в битве с Россией".

На видео запечатлен момент с поражением бронемашины из противотанкового гранатомета, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ на запорожском направлении захватили французский колесный танк AMX-10 RC.

Также сообщалось, что специалисты "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) исследовали шесть типов западных машин, полученных в качестве трофеев в ходе спецоперации. Речь идет, в том числе, о технике из Франции, Германии и США.