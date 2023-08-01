01 Августа 2023
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В Калифорнии скончался 25-летний актер из сериала "Эйфория"

В Калифорнии скончался 25-летний актер Ангус Клауд, известный по роли торговца наркотиками из сериала HBO "Эйфория". По данным экстренных служб, тело актера обнаружили в 11:30 утра, когда признаков жизни уже не было. Причина смерти не называется.

Семья Клауда сделала заявление, в котором говорится, что на прошлой неделе актер похоронил отца, с которым был очень близок. "На прошлой неделе он похоронил отца и усиленно боролся с этой утратой. Единственное утешение, которое у нас есть, это знать, что Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказал о своей борьбе за психическое здоровье и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку", - заявили близкие Клауда.

Кроме "Эйфории" молодой актер снялся в фильмах "Северный Голливуд" и "Линия". Недавно он снялся вместе с Мелиссой Беррера в новом фильме ужасов Universal Pictures от режиссеров "Крик 6" Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллета, сообщает Variety.

Теги: ангус клауд, эйфория, биография


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