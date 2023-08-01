01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

С начала года в Екатеринбурге убрали больше 200 незаконных торговых павильонов

В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги работы по выносу незаконных нестационарных объектов торговли. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с начала 2023 года прекратили свою деятельность 214 таких павильонов во всех семи районах уральской столицы.

По данным мэрии, за 2022 год с территории города было вынесено 176 нестационарных торговых объектов. В администрации отмечают, что продвинуться в борьбе с не имеющими договора размещения, зачастую расположенными на тротуарах, газонах и нелегально подключенными к электричеству точками позволило принятие в конце прошлого года нового регламента, утвержденного главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Документ определяет порядок выявления, выноса и демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов, а также условия их хранения и возврата владельцу.

Всего в схему таких объектов уральской столицы входит более 2 тысяч точек. Как пояснили в мэрии, объекты, расположенные на земельных участках и не включенных в эту схему, являются несанкционированными.

Напомним, ранее городские власти заявляли о ликвидации незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

Теги: павильоны, мэрия, Екатеринбург


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