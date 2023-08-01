Переворот в Нигере может привести к глобальной войне в Западной Африке

Государственный переворот в Нигере может перерасти в вооруженное противостояние в Западной Африке с вовлечением соседних стран.

Накануне Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит полтора десятка государств, пригрозили нигерийским военным интервенцией, если те не вернут власть свергнутому президенту и его администрации.

Призыв не возымел действия, но на сторону нигерийских военных уже встали Мали, Гвинея и Буркина-Фасо. Эти государства сами до недавнего времени входили в ЭКОВАС, но вышли из него после таких же военных переворотов, которые произошли в последние годы.

У ЭКОВАС имеются коллективные вооруженные силы.