Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о похищении женщины в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовных дел по факту похищения женщины и убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, мужчина похитил девушку и 14 лет держал ее в плену. Когда у мужчины обострилось психическое заболевание, его госпитализировали в больницу, тогда женщине удалось сбежать. Как мы уже писали ранее, со своим похитителем девушка познакомилась в 2009 году на железнодорожном вокзале Челябинска. Ей было 19 лет. Он пригласил ее к себе домой в поселок Смолино, где, угрожая ножом, закрыл в комнате. Помещение закрывалось на навесной замок, а на окнах были установлены решетки. По предварительным данным, 14 лет она жила в этой комнате, и мужчина ее периодически насиловал под угрозой убийства.

На местного жителя завели уголовное дело о похищении человека. Сейчас он находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.

Кроме того, установлена его причастность к убийству женщины в 2011 году. Он расчленил тело местной жительницы, а останки закопал в погребе дома.