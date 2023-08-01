Катера ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота России

Минобороны России сообщило о том, что сегодня ночью вооруженные силы Украины попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, которые контролировали судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

В ходе отражения атаки все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи.

Напомним, сегодня БПЛА снова попал в башню "Москва-Сити", которая уже была атакована 30 июля. Как заявил глава города Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 17 этажа. Он отметил, что несколько беспилотников при попытке добраться до Москвы были сбиты средствами ПВО. Однако один долетел до той же башни, что и в прошлый раз. По предварительным данным, пострадавших после попадания в башню в IQ-квартале нет. При атаке пострадал фасад высотки на 21 этаже.