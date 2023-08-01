До 92 тысяч: назван рыночный диапазон зарплат в Свердловской области

Стал известен рыночный диапазон зарплат в Свердловской области. Он колеблется от 42 тысяч до 92 тысяч рублей.

К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru, которая называет себя крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в России. Компания проанализировала более 113 тысяч вакансий, открытых в Свердловской области с начала лета, чтобы выяснить, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.

Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Свердловской области в июне-июле 2023 года составил 42 тысячи 100 рублей – 91 тысячи 954 рубля. Как отмечают в компании, это заметно больше, чем год назад. По данным исследования, летом 2022 года работодатели предлагали свердловчанам зарплату в диапазоне от 35 тысяч до 79 тысяч 310 рублей.

Напомним, ранее большинство опрошенных жителей Екатеринбурга выступили против 6-дневной рабочей недели.