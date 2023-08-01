01 Августа 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

До 92 тысяч: назван рыночный диапазон зарплат в Свердловской области

Стал известен рыночный диапазон зарплат в Свердловской области. Он колеблется от 42 тысяч до 92 тысяч рублей.
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К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru, которая называет себя крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в России. Компания проанализировала более 113 тысяч вакансий, открытых в Свердловской области с начала лета, чтобы выяснить, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.

Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Свердловской области в июне-июле 2023 года составил 42 тысячи 100 рублей – 91 тысячи 954 рубля. Как отмечают в компании, это заметно больше, чем год назад. По данным исследования, летом 2022 года работодатели предлагали свердловчанам зарплату в диапазоне от 35 тысяч до 79 тысяч 310 рублей.

Напомним, ранее большинство опрошенных жителей Екатеринбурга выступили против 6-дневной рабочей недели.

Теги: зарплаты, вакансии, Свердловская область


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