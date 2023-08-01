01 Августа 2023
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Фото: &quot;Движение первых&quot;

СМИ: "Движение первых" распределило первый транш своих грантов

Российское молодежное движение "Движение первых" подвело итоги своего первого грантового конкурса, на который было подано 2 тыс. 360 заявок.

Из этого числа организаторы поддержали 759. В совокупности победители получат 2 млрд руб.

Особенностью конкурса было то, что заявиться на него могли любые коммерческие и некоммерческие юридические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели. Однако самые крупные гранты (по 13,5 млн руб.) все же достались весьма опытным организациям. Наибольшие суммы достанутся региональным вузам, студенческим организациям и одной коммерческой компании из Санкт-Петербурга.

На полученные средства они займутся массовым развитием школьным самоуправлением, учебой детей здоровому образу жизни, углублением их познаний в робототехнике, а также развитием навыков, которые сделают их "полезными и ценными Отечеству".

Как сообщил политолог Александр Немцев, у новой организации уже сейчас есть мощная кадровая инфраструктура и запрос на обретение большего содержания через поиск оригинальных идей. Задача-максимум, по мнению эксперта, была как раз в реализации этого запроса, но на первом конкурсе решить ее не получилось.

Старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко считает, что государственная задача-максимум состоит в том, чтобы вся молодежь была патриотично настроена и готова работать на благо страны, сообщает "Коммерсант".

Теги: Движение первых, молодежь


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