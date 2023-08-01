Очередной налет: в одну из башен "Москва-Сити" попал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат снова попал в башню "Москва-Сити", которая уже была атакована 30 июля.

Как заявил глава города Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 17 этажа. Он отметил, что несколько беспилотников при попытке добраться до Москвы были сбиты средствами ПВО. Однако один долетел до той же башни, что и в прошлый раз.

По предварительным данным, пострадавших после попадания в башню в IQ-квартале нет.

При атаке пострадал фасад высотки на 21 этаже. На месте работают экстренные службы, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что в здании IQ-квартала расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. Ещё после прошлого инцидента сотрудники якобы стали переходить на удаленку.

В этот раз под ночной удар ВСУ по "Москве-Сити", предварительно, попал офис Минэкономики РФ. Он находится на 21 этаже одной из башен, где и взорвался беспилотник, сообщает Telegram-канал "112".

Ранее в сети появились кадры последствий первой атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити".