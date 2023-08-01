Компании в России начали активнее привлекать на работу осужденных

01 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Компании в России начали активнее привлекать на работу осужденных

С конца 2022 года на складе Ozon в Санкт-Петербурге работают осужденные к принудительному труду.

Эти сотрудники трудятся кладовщиками и упаковщиками. Однако их не допускают до курьерской работы, которая предполагает выезд с территории Ozon. Из 2 тыс. работников склада 180 – осужденные. Каждый день автобус их доставляет из исправительного центра колонии в 15 км от склада, а вечером отвозит обратно. Осужденные к исправительным работам не нуждаются в конвое, но вечером должны вернуться в исправительный центр.

Пилотный проект называется "Ozon без осуждения". Компания им довольна и объявила о его расширении. До конца текущего года Ozon планирует трудоустроить еще 500 осужденных, которые будут заниматься обработкой заказов на складах в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области, сообщают "Ведомости".

Кроме того, "АвтоВАЗ" планирует привлечь на завод осужденных к принудительным работам в связи с планами по увеличению объемов производства. Зэки понадобились автомобильной корпорации в связи с запланированным ростом объемов по сборке Lada Vesta NG. Количество необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года — еще порядка 2,9 тыс. человек. Осужденные могут закрыть до 50% от потребности.

Напомним, ранее стало известно, что в российских колониях в феврале этого года находилось около 400 тыс. человек. Это рекордно низкие показатели. "Такого никогда в принципе не было", - заявила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, сославшись на данные ФСИН. "АвтоВАЗ" решил призвать заключенных к сборке Lada Vesta NG.

Теги: осужденные, работа, Ozon


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети