Компании в России начали активнее привлекать на работу осужденных

С конца 2022 года на складе Ozon в Санкт-Петербурге работают осужденные к принудительному труду.

Эти сотрудники трудятся кладовщиками и упаковщиками. Однако их не допускают до курьерской работы, которая предполагает выезд с территории Ozon. Из 2 тыс. работников склада 180 – осужденные. Каждый день автобус их доставляет из исправительного центра колонии в 15 км от склада, а вечером отвозит обратно. Осужденные к исправительным работам не нуждаются в конвое, но вечером должны вернуться в исправительный центр.

Пилотный проект называется "Ozon без осуждения". Компания им довольна и объявила о его расширении. До конца текущего года Ozon планирует трудоустроить еще 500 осужденных, которые будут заниматься обработкой заказов на складах в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области, сообщают "Ведомости".

Кроме того, "АвтоВАЗ" планирует привлечь на завод осужденных к принудительным работам в связи с планами по увеличению объемов производства. Зэки понадобились автомобильной корпорации в связи с запланированным ростом объемов по сборке Lada Vesta NG. Количество необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года — еще порядка 2,9 тыс. человек. Осужденные могут закрыть до 50% от потребности.

Напомним, ранее стало известно, что в российских колониях в феврале этого года находилось около 400 тыс. человек. Это рекордно низкие показатели. "Такого никогда в принципе не было", - заявила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, сославшись на данные ФСИН. "АвтоВАЗ" решил призвать заключенных к сборке Lada Vesta NG.