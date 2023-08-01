01 Августа 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

СМИ: в каждом третьем регионе, где пройдут прямые выборы губернаторов, сменится сенатор

Как минимум в трети российских регионов, где в сентябре 2023 года состоятся прямые выборы губернатора, появится новый сенатор от исполнительной власти.

Речь идет об Омской, Смоленской, Орловской, Псковской и Ивановской областях, а также Алтайском и Приморском краях, где в "сенаторские тройки" основных кандидатов на руководящий пост не вошли действующие члены верхней палаты. Однако отставников может быть и больше — например, если Хакасию вместо коммуниста Валентина Коновалова сумеет возглавить Сергей Сокол из "Единой России".

Всего губернаторские выборы пройдут в 26 регионах, но главы пяти из них (Ямало-Ненецкого автономного округа, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) будут избраны парламентами. Там состав "сенаторских троек", скорее всего, станет известен не ранее конца августа, когда глава государства выберет по три кандидатуры из числа предложенных партиями и внесет их в законодательные собрания, сообщает "Коммерсант".

Теги: выборы, губернаторы, сенаторы


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