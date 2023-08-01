01 Августа 2023
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Фото: Apple

Роскомнадзор закупил смартфоны на 2,3 млн рублей, чтобы проверить их на защищенность

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" объявило закупку гаджетов зарубежных брендов.

В конкурсной документации на портале госзакупок за 2,3 млн руб. сказано, что ГРЧЦ приобретает 54 устройства. Победителем стало ООО "Айти-ресурс". Из проекта договора следует, что ФГУП понадобилось по четыре iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14. Еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad.

Также ФГУП рассчитывает на 21 смартфон от других производителей, в числе которых Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. ГРЧЦ приобретет и шесть планшетов Huawei. ГРЧЦ перечисляет названия конкретных устройств на Android, но по каждому из них допускается покупка эквивалентной модели.

Ведомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки, сообщают "Ведомости".

Ранее Минпромторг рекомендовал российским предприятиям запретить сотрудникам использовать iPhone для работы.

В то же время далеко не все чиновники оказались готовы отказаться от iPhone, что было очень заметно на Петербургском экономическом форуме. Причем в момент проведения ПМЭФ уже появилась информация о возможном внедрении в устройства шпионского софта.

Теги: Роскомнадзор, смартфоны, iPhone


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Ранее 28.07.2023 09:46 Мск Минпромторг рекомендовал российским предприятиям запретить сотрудникам использовать iPhone для работы

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