Роскомнадзор закупил смартфоны на 2,3 млн рублей, чтобы проверить их на защищенность

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" объявило закупку гаджетов зарубежных брендов.

В конкурсной документации на портале госзакупок за 2,3 млн руб. сказано, что ГРЧЦ приобретает 54 устройства. Победителем стало ООО "Айти-ресурс". Из проекта договора следует, что ФГУП понадобилось по четыре iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14. Еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad.

Также ФГУП рассчитывает на 21 смартфон от других производителей, в числе которых Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. ГРЧЦ приобретет и шесть планшетов Huawei. ГРЧЦ перечисляет названия конкретных устройств на Android, но по каждому из них допускается покупка эквивалентной модели.

Ведомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки, сообщают "Ведомости".

Ранее Минпромторг рекомендовал российским предприятиям запретить сотрудникам использовать iPhone для работы.

В то же время далеко не все чиновники оказались готовы отказаться от iPhone, что было очень заметно на Петербургском экономическом форуме. Причем в момент проведения ПМЭФ уже появилась информация о возможном внедрении в устройства шпионского софта.