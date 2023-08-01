Для 9,5 млн работающих пенсионеров проведут перерасчет выплат

Социальный фонд России с 1 августа проведет автоматический перерасчет пенсий для 9,5 млн работавших в 2022 году пожилых людей.

Прибавка будет зависеть от их зарплаты. Чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка в 2023 году составляет три пенсионных коэффициента. Как ожидается, перерасчет страховых пенсий получат около 9,5 млн россиян, ушедших на заслуженный отдых. Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Мера затронет и получателей пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Перерасчет происходит автоматически, поэтому пожилым людям не нужно будет куда-то обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере, сообщает ТАСС.

Напомним, средний размер социальных пенсий россиян составит почти 15 тысяч рублей.