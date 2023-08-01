Охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

В России охранников школ и других образовательных учреждений будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений.

Это следует из нового проекта ГОСТа. Документ разработала рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности" при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур. Его поддержал Росстандарт.

По словам авторов инициативы, это поможет предотвратить повторение инцидентов, связанных с вооруженными нападениями на образовательные организации. Инициативу поддерживают в комитете Госдумы по безопасности.

Как считают депутаты, новые стандарты должны стать обязательными для всех образовательных организаций страны. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что профилактические мероприятия по безопасности должны иметь превентивный эффект, тогда сотрудникам охранных организаций удастся вовремя выявить угрозу и адекватно на нее отреагировать, сообщают "Известия".