01 Августа 2023
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Армия и ВПК Центральный ФО В России Москва
Фото: t.me/bazabazon

Эсеры направят идеи по борьбе с атакующими Москву дронами

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев от "Справедливой России — За правду" провел рабочее совещание, которое было посвящено защите Москвы от беспилотников.

По его словам, недостаточно работы системы ПВО и радиоэлектронной безопасности. Парламентарий предложил привлечь к работе "экспертов, производственников и Кулибиных", которые за время специальной военной операции разработали немало приспособлений, направленных на борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

Другой депутат от "Справедливой России — За правду" Дмитрий Кузнецов рассказал, что эсеры уже создали для этого "центр оборонных инноваций", в рамках которого "русские Илоны Маски" изготовили как из китайских, так и из "не очень китайских" деталей оборудование, которое после доработки "друзьями из армейских лабораторий" превратилось в рабочие образцы "куполов" и антидроновых ружей.

Одну из таких разработок показал на совещании конструктор Антон Бережков. Он продемонстрировал видеосистему, способную фиксировать, а в будущем — при помощи нейросетей — еще и распознавать беспилотники без участия оператора.

Гусев также отметил, что "за 2 млрд руб. и за полгода можно построить систему, которая будет защищать Москву от дронов". Письма с презентацией понравившихся ему проектов парламентарий пообещал направить в ФСБ России, Министерство обороны и московское правительство, сообщает "Коммерсант".

Гусев баллотируется в мэры Москвы. Ранее он заявлял "антидроновый купол" как один из элементов своей предвыборной программы.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что атаки украинских БПЛА на Россию курирует Запад во главе с США, понимающий, что Россию невозможно победить военными действиями и потому начавший активно применять методы террора.

Теги: дроны, Москва, Украина, спецоперация, атака


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