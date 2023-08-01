В Петербурге мужчина поджег двери военкомата

В Санкт-Петербурге мужчина поджег двери военного комиссариата.

Злоумышленник также попытался протаранить ворота на легковом автомобиле. Возгорание было потушено, а мужчина задержан. Перед этим он успел бросить к входу два коктейля Молотова.

53-летний мужчина рассказал полицейским, что общался с неким пользователем в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена), который представился "сотрудником ФСБ Колесниковым". Он уговорил своего собеседника напасть на военкомат, сообщает РБК.

Ранее в Казани и Северодвинске пенсионеры пытались поджечь военкоматы.