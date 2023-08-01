ЦБ РФ: экономика уже прошла пик восстановительного роста

В настоящее время экономика России по большинству показателей, в том числе по уровню потребления, восстановилась до уровня конца 2021 года.

Как говорится в докладе Центробанка РФ о денежно-кредитной политике, дальнейший рост будет более умеренным. Обеспечившее более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики наблюдается во всех секторах. Как сказано в документе, оживление в кредитовании наблюдается также в корпоративном секторе, а влияние на восстановление бюджетного стимула в будущем скорее преувеличивается.

По данным регулятора, в промышленности потенциал роста сохраняется, ограничиваясь ситуацией на рынке труда. Основными экономическими проблемами являются люди и закрытые экспортные рынки, сообщает "Коммерсант".

Ранее Госдеп США заявил, что экономика РФ сократится на 20% из-за санкций.