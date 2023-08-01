01 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Возле здания ГУ МЧС по Свердловской области возведут часовню - финансирование взял на себя Фонд святой Екатерины

Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений дал благословление на строительство часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая покровительствует пожарным, спасателям и сотрудникам МЧС и защищает дома от пожаров.

икона святой екатерины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как сообщает пресс-служба фонда святой Екатерины, часовня появится рядом с Главным управлением МЧС России по Свердловской области, а финансирование взял на себя Фонд святой Екатерины. На месте строительства часовни прошел молебен, в котором приняли участие сотрудники Управления МЧС.

МЧС(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Есть уже устойчивая традиция, когда мы вместе с Управлением министерства чрезвычайных ситуаций нашего региона собираемся в день иконы “Неопалимая Купина”, обращаемся к Богу и просим, чтобы он благословил наш город и наши земли. Такие молитвы возносятся не где-то в одном месте, но во всех местах и районах, где есть подразделения пожарных частей и МЧС, где есть священник. И таких мест много», — говорит владыка Евгений.

митрополит евгений, освящение(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

До сегодняшнего дня в столице Урала не было святого места, где можно было бы помянуть сотрудников, которые отдали свою жизнь при выполнении служебного долга, и тех ветеранов, которые уже закончили свой земной путь. Инициатором строительства часовни выступил руководитель Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Теряев.

митрополит евгений, освящение(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Хочу выразить благодарность за знаменательный для Главного управления день — день начала строительства часовни. Уверен, что это позволит личному составу прийти и помолиться за своих близких, родных, службу», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС Валерий Казаков.

митрополит евгений, освящение(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Было выбрано это место, и было обращение в Фонд святой Екатерины. Желания людей, которые борются за жизни и безопасность наших сограждан, и возможности благотворителей сошлись в месте, где сейчас мы начинаем созидать часовню», — закончил владыка Евгений.

митрополит евгений, татьяна прусевич(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Икона «Неопалимая Купина» рассказывает о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, но не сгорающей купины (куста). Это явление толкуют как прообраз Богоматери. Икона образована двумя четырехконечными звездами, наложенными друг на друга, в центре которых находится Божья Матерь с Младенцем Христом.

церковная утварь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, часовня, мчс, митрополит евгений


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