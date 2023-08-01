Возле здания ГУ МЧС по Свердловской области возведут часовню - финансирование взял на себя Фонд святой Екатерины

Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений дал благословление на строительство часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая покровительствует пожарным, спасателям и сотрудникам МЧС и защищает дома от пожаров.

Как сообщает пресс-служба фонда святой Екатерины, часовня появится рядом с Главным управлением МЧС России по Свердловской области, а финансирование взял на себя Фонд святой Екатерины. На месте строительства часовни прошел молебен, в котором приняли участие сотрудники Управления МЧС.

«Есть уже устойчивая традиция, когда мы вместе с Управлением министерства чрезвычайных ситуаций нашего региона собираемся в день иконы “Неопалимая Купина”, обращаемся к Богу и просим, чтобы он благословил наш город и наши земли. Такие молитвы возносятся не где-то в одном месте, но во всех местах и районах, где есть подразделения пожарных частей и МЧС, где есть священник. И таких мест много», — говорит владыка Евгений.

До сегодняшнего дня в столице Урала не было святого места, где можно было бы помянуть сотрудников, которые отдали свою жизнь при выполнении служебного долга, и тех ветеранов, которые уже закончили свой земной путь. Инициатором строительства часовни выступил руководитель Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Теряев.

«Хочу выразить благодарность за знаменательный для Главного управления день — день начала строительства часовни. Уверен, что это позволит личному составу прийти и помолиться за своих близких, родных, службу», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС Валерий Казаков.

«Было выбрано это место, и было обращение в Фонд святой Екатерины. Желания людей, которые борются за жизни и безопасность наших сограждан, и возможности благотворителей сошлись в месте, где сейчас мы начинаем созидать часовню», — закончил владыка Евгений.

Икона «Неопалимая Купина» рассказывает о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, но не сгорающей купины (куста). Это явление толкуют как прообраз Богоматери. Икона образована двумя четырехконечными звездами, наложенными друг на друга, в центре которых находится Божья Матерь с Младенцем Христом.