01 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбурге стартовал первый проект комплексного развития нежилой территории

В Екатеринбурге дан старт первому в Свердловской области проекту комплексного развития нежилой территории. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов. Как рассказал градоначальник в своем Telegram-канале, проект будет реализован в районе улицы Азина на месте бывшего завода Danone. По его словам, екатеринбуржцы получат современное жилье, комфортную городскую среду и новые рабочие места.

В 2021 году производство было перенесено в другие регионы, именно поэтому было принято решение дать территории площадью около 26 тысяч квадратных метров новую жизнь. Компания-застройщик в короткие сроки расчистила участок от промышленных сооружений, после чего приступила к возведению комфортабельного жилого комплекса.

Новый жилой комплекс будет построен ПАО "Группа ЛСР" в границах улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Челюскинцев – Луначарского, ЖК включит в себя шесть зданий разной этажности с подземными паркингами и коммерческими помещениями. Планируется, что здесь будет построено около 115 тысяч квадратных метров жилья. Жилой квартал будет обеспечен необходимой социальной инфраструктурой. В одном из зданий будет сооружен детский сад на 100 мест. Чтобы обеспечить местами детей более старшего возраста, специалисты реконструируют школу № 75 на улице Восточной, которая сможет вмещать 550 учащихся.

проект комплексного развития нежилой территории в Екатеринбурге(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

проект комплексного развития нежилой территории в Екатеринбурге(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

"Сейчас в Екатеринбурге одномоментно строится 6 школ, к концу года мы планируем заложить строительство седьмой. Такого не было никогда за всю историю города", – сказал градоначальник Алексей Орлов.

Компания "ЛСР" самым современным образом подошла к комплексному развитию территории и сделала это в рекордно короткие сроки, считает губернатор Евгений Куйвашев. КРТ – передовой вариант развития городов, повышения комфортности городской среды. Как отметил глава региона, в Свердловской области приближаются к ежегодной сдаче 3 миллионов квадратных метров жилья, и на Екатеринбург приходится львиная доля строительства.

Мэр подчеркнул, что заложенный сегодня первый камень строительства станет еще одним событием в честь юбилейного года. В августе Екатеринбург отметит свое 300-летие. Возведение ЖК "Азина, 16" станет первым в регионе примером освоения промышленной территории. Первую очередь жилого комплекса планируют сдать в течение трех лет.

Представители девелоперской компании – Игорь Левит и Владимир Крицкий – поблагодарили региональные и городские власти за поддержку, отметив, что имеющиеся у строителей опыт и знания послужат на благо горожан.

Теги: проект, территория, Орлов, Екатеринбург


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