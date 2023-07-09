Премьер-министр Белоруссии прибыл в Екатеринбург для участия в "Иннопроме"

В воскресенье премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, высокопоставленный чиновник прибыл в уральскую столицу для участия в XIII международной промышленной выставке "Иннопром", которая стартует в понедельник, 10 июля. А сегодня белорусская делегация посетила ярмарку-фестиваль "От всего сердца" на площадке ТЦ "Мега". Головченко сопровождали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что в нынешнем году Белоруссия будет страной-партнером "Иннопрома".

Выставка будет проходить с 10 по 13 июля на площадке центра "Екатеринбург-Экспо". Главной темой станет "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Сообщалось, что "Иннопром-2023" может посетить премьер-министр России Михаил Мишустин.