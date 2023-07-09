09 Июля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию с возвращением главарей "Азова"*

В воскресенье, 9 июля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
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Как сообщили Накануне.RU в МИД России, разговор прошел по инициативе турецкой стороны.

"Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением "главарей "Азова"* из Стамбула в Киев. Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Министры подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* является нарушением договоренностей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию никто не ставил в известность о передаче боевиков.

*Признан террористической организацией и запрещен в РФ

Теги: Россия, Турция, Лавров, МИД


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