Спасатели эвакуировали застрявших на Эльбрусе четырех альпинистов

В воскресенье спасатели эвакуировали альпинистов, застрявших на горе Эльбрус.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике, сегодня поступил сигнал, что на Эльбрусе на высоте 5 тысяч 300 метров группа из четырех человек не может спуститься из-за погодных условий. Люди просили о помощи.

На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В итоге всех альпинистов удалось отыскать. Специалисты эвакуировали их на высоту 3 тысячи 800 метров. Как отметили в МЧС, от дальнейшей помощи они отказались.

В ведомстве напомнили, что горы являются местом повышенной опасности, и призвали быть предельно внимательными на туристических маршрутах.