В Екатеринбурге горят частные дома на Березовой

В Екатеринбурге в воскресенье тушат крупный пожар на улице Березовой.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны сегодня в 18 часов 40 минут. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горят два частных дома.

Из-за большого количества сухой растительности огонь очень быстро перекинулся на хозяйственные постройки. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Сейчас его тушат 39 человек и 11 единиц спецтехники.

Как заверили в МЧС, принимаются все меры для скорейшей локализации возгорания.