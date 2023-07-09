Губернатор Астраханской области поручил рассмотреть возможность расширения приюта для животных в селе Биштюбинка

Губернатор Астраханской области поручил администрации Астрахани рассмотреть возможность расширения приюта для животных в селе Биштюбинка Наримановского района. Расширение позволит отлавливать больше безнадзорных животных.

Приют рассчитан на 300 мест. Сейчас здесь находятся 225 собак. Они обеспечены всем необходимым: еда, вода, ежедневный выгул на территории приюта. За ними ухаживают сотрудники МБУ «Чистый город» – убирают вольеры, следят за состоянием своих подопечных.

Они же занимаются устройством животных в добрые руки. Только с начала этого года хозяев обрели 38 собак. Причём их не просто передают, а отслеживают их судьбу уже после того, как у четвероногих появился новый дом. За все время работы приюта пристроено около 300 собак.

"Астраханцы могут быть уверены: беря животное из питомника, они получат не только уже стерилизованную собаку, привитую от бешенства и прочих болезней, но и верного друга", - отметил Игорь Бабушкин.