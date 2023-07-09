Игорь Бабушкин поздравил астраханцев с Днем рыбака и пожелал "всегда отличного улова"

Сегодня в стране отмечают День рыбака. С этим праздником астраханцев поздравил губернатор Игорь Бабушкин.

"Для жителей нашего региона этот день является большим народным, одним из самых главных семейных праздников. Почти в каждой астраханской семье есть свои секреты рыбной ловли и уникальные рецепты рыбных блюд, которые бережно передаются из поколения в поколение. Я сам очень люблю рыбалку. Для меня нет блюда вкуснее горячей астраханской ухи", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

С рыбацким трудом связана жизнь многих астрахацев. В отрасли профессионально занято более 8000 человек, по официальным данным. Есть даже рыбацкие династии, которыми в регионе заслуженно гордятся.

"От всей души желаю и рыбакам-любителям, и профессионалам здоровья, благополучия и всегда отличного улова! С праздником, дорогие астраханцы!", - сказал Игорь Бабушкин