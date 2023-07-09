09 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поздравил астраханцев с Днем рыбака и пожелал "всегда отличного улова"

Сегодня в стране отмечают День рыбака. С этим праздником астраханцев поздравил губернатор Игорь Бабушкин.

"Для жителей нашего региона этот день является большим народным, одним из самых главных семейных праздников. Почти в каждой астраханской семье есть свои секреты рыбной ловли и уникальные рецепты рыбных блюд, которые бережно передаются из поколения в поколение. Я сам очень люблю рыбалку. Для меня нет блюда вкуснее горячей астраханской ухи", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

С рыбацким трудом связана жизнь многих астрахацев. В отрасли профессионально занято более 8000 человек, по официальным данным. Есть даже рыбацкие династии, которыми в регионе заслуженно гордятся.

рыба, продукты, карп, ярмарка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"От всей души желаю и рыбакам-любителям, и профессионалам здоровья, благополучия и всегда отличного улова! С праздником, дорогие астраханцы!", - сказал Игорь Бабушкин

Теги: день рыбака, игорь бабушкин, профессиональный праздник, рыбацкая уха


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