На фестивале в Пермском крае мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой

Прокуратура проверяет информацию об инциденте на фестивале воздухоплавания в Пермском крае.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, из публикаций СМИ стало известно, что в ходе проведения фестиваля воздухоплавания "ПроНебо" в Кунгуре мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас Пермская транспортная прокуратура проводит проверку. В частности, ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.

Напомним, недавно прокуратура обнаружила опасные прогулочные полеты над Екатеринбургом. Возбуждено уголовное дело.