Синоптики пообещали свердловчанам аномальную жару, ливни и грозы

В ближайшие дни в Свердловской области прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным синоптиков, 10-11 июля на Среднем Урале сохранится аномальная жара до 40°С. Кроме этого, до конца дня 9 июля и 10-11 июля местами в области ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы. Также прогнозируется крупный град и шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду.

ГУ МЧС по Свердловской области просит уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

"О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112", - добавили в ведомстве.