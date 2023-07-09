Глава Крыма сообщил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО была сбита крылатая ракета.

Как написал он сегодня в своем Telegram-канале, пострадавших и повреждений в результате инцидента нет.

"Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - призвал Аксенов.

Напомним, на этой неделе в министерстве обороны Украины признали причастность Киева к подрыву Крымского моста в прошлом году. В МИД России в ответ на это заявили о "террористическом режиме".