Вслед за сотрудниками Ozon менингококк нашли у работников "Уралхиммаша"

В Екатеринбурге выявлены новые случаи заражения менингококковой инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, выявлено еще двое заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО "Уралхиммаш". Как выяснилось, заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле.

"На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два – летальные. За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение, осмотрено более 1 тысячи 200 человек", - рассказали в надзорном ведомстве.

Продолжаются дезинфекционные мероприятия и тотальная вакцинация. На сегодняшний день прививки получили более 900 работающих в распределительном центре Ozon и на предприятии "Уралхиммаш". Все, кто был в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику.

Напомним, что Роспотребнадзор организовал ситуационную "горячую линию" для сотрудников Ozon. В ведомстве добавили, что туда могут обращаться и работники "Уралхиммаша".