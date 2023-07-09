Вслед за сотрудниками Ozon менингококк нашли у работников "Уралхиммаша"

09 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Вслед за сотрудниками Ozon менингококк нашли у работников "Уралхиммаша"

В Екатеринбурге выявлены новые случаи заражения менингококковой инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, выявлено еще двое заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО "Уралхиммаш". Как выяснилось, заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле.

"На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два – летальные. За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение, осмотрено более 1 тысячи 200 человек", - рассказали в надзорном ведомстве.

Продолжаются дезинфекционные мероприятия и тотальная вакцинация. На сегодняшний день прививки получили более 900 работающих в распределительном центре Ozon и на предприятии "Уралхиммаш". Все, кто был в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику.

Напомним, что Роспотребнадзор организовал ситуационную "горячую линию" для сотрудников Ozon. В ведомстве добавили, что туда могут обращаться и работники "Уралхиммаша".

Теги: сотрудники, инфекция, заболевшие, Роспотребнадзор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.07.2023 09:26 Мск Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для сотрудников Ozon
Ранее 07.07.2023 04:17 Мск Роспотребнадзор рекомендовал привиться против менингококковой инфекции
Ранее 06.07.2023 20:28 Мск В дело о смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге вмешался СКР
Ранее 06.07.2023 15:24 Мск Ozon начал тотальную вакцинацию сотрудников после вспышки менингита в Екатеринбурге
Ранее 06.07.2023 14:05 Мск Двое сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге скончались после вспышки менингита
Ранее 06.07.2023 12:05 Мск От вспышки менингита на складе Ozon в Екатеринбурге умер сотрудник
Ранее 05.07.2023 19:22 Мск У сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингит

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети