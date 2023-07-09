09 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Все городские пляжи Сочи закрыты из-за непогоды

В Сочи продолжают ликвидацию последствий сильного ночного ливня. Все пляжи города закрыты из-за непогоды.

Напомним, в ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков. Сегодня в Хосте работает оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского.

Как сообщает администрация города в своем Telegram-канале, на данный момент проезжая часть на поврежденных участках дорог расчищена. Из подтопленных дворов и подвалов продолжается откачка воды, а мониторинговые группы ведут поквартирный и подворовой обход.

"На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных погодных явлений. Возможно выпадение большого количества осадков с градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщили в мэрии.

Как добавили в администрации, все городские пляжи закрыты.

Теги: Сочи, ливни, пляжи


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