Российская делегация во главе с Матвиенко посетит Китай

Делегация Федерального Собрания России во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китай.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Совфеда, визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Ожидается, что Матвиенко примет участие в восьмом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Всекитайского собрания народных представителей.

В составе российской делегации – заместители председателей и глав комитетов обеих палат Федерального Собрания.

Напомним, ранее в МИД КНР заявляли, что Китай поддерживает Россию в поддержании государственной стабильности.