Сочи накрыли сильные ливни: жителей переселяют в пункт временного размещения

В Сочи устраняют последствия непогоды. Город накрыли сильные ливни.

Как сообщает администрация города в своем Telegram-канале, в ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков. Сегодня в Хосте работает городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского. Из подвалов домов ведется откачка воды. В устранении последствий задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц техники.

"В результате подтопления дома по улице Кипарисовой, 9/1 в пункт временного размещения будут переселены 10 человек. Произошло также подтопление цокольных этажей многоквартирных домов на улицах Кипарисовой, 1 и Шоссейной, 5. Эвакуация жильцов и расселение не потребовалась", - отметили в мэрии.

Там добавили, что мониторинговые группы совершат обход, чтобы оценить ущерб.

"Пострадавших нет, инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - заявили в администрации.

Пока в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Основной удар стихии прогнозируется в ночь на понедельник.