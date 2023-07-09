МИД РФ о причастности Киева к подрыву Крымского моста: "Террористический режим"

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление о причастности Киева к подрыву Крымского моста в прошлом году.

На этой неделе заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".

Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это "террористический режим". Так она ответила на цитату Маляр.

"Сейчас они приступили к плану по "собственному спасению" – планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса", - высказалась Захарова.

Ранее в ФСБ России заявляли, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.