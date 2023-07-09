Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей алкоголем в Первоуральске

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области установило причину массового отравления детей алкоголем.

Напомним, на этой неделе в педиатрическое отделение детской городской больницы Первоуральска поступили 10 детей, которые пили алкоголь. У семи человек в биологических жидкостях был обнаружен этанол. Как выяснилось, спиртное подросткам купила их взрослая знакомая. При осмотре места происшествия полицейские изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском управлении Роспотребнадзора, проведены лабораторные исследования алкогольной продукции, которую пили несовершеннолетние. В итоге получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности.

"По показателям качества выявлено одно несоответствие: в пивном напитке "Доктор Дизель Манго и Красный апельсин" (изготовитель ООО "Объединенные пивоварни Хайнекен") обнаружен незаявленный в составе краситель. Ведется разбирательство с изготовителем. Таким образом, причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что на сегодняшний день все пострадавшие уже выписаны из больницы.