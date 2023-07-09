Шавкат Мирзиеев проголосовал на президентских выборах в Узбекистане

Кандидат в президенты Узбекистана, действующий глава государства Шавкат Мирзиеев проголосовал на президентских выборах.

Мирзиеев проголосовал около 10 часов местного времени (8:00 по Москве) на 59-м избирательном участке в Ташкенте. Его сопровождали супруга, дети и внуки. После того, как кандидат в президенты проголосовал, он поговорил с местными жителями, передает "Интерфакс".

В Узбекистане в воскресенье проходят внеочередные президентские выборы. Это первые выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

По закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.