09 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полиция нашла участников массового дорожного конфликта

В Екатеринбурге полицейские привлекли к ответственности участников нашумевшего дорожного конфликта.
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, 6 июля этого года на перекрестке улиц 8 Марта – Большакова произошел массовый конфликт между водителями легкового автомобиля и микроавтобуса.

"Мужчина с микроавтобуса с группой своих товарищей при помощи кулаков решил выяснить отношения с водителем иномарки и его знакомым. Невольными очевидцами инцидента стали десятки граждан. Конфликт продолжался недолго. Вскоре его участники разъехались по своим делам, медицинская помощь никому не потребовалась, официальных заявлений в полицию никто не написал", - рассказал полковник Горелых.

Информация об этом ЧП появилась в социальных сетях. Представители ОВД зарегистрировали ее в установленном порядке и провели проверочные мероприятия. В результате сыщиками уголовного розыска "по горячим следам" были установлены все участники потасовки.

"По итогам разбирательства отделом полиции №5 столицы Среднего Урала привлечены к административной ответственности шестеро мужчин по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Кроме того, Госавтоинспекция Екатеринбурга завела административное делопроизводство по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения", - добавил Валерий Горелых.

Теги: полиция, конфликт, автомобили, Екатеринбург


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