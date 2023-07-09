В минобороны Украины признали причастность Киева к подрыву Крымского моста

В министерстве обороны Украины признали причастность Киева к подрыву Крымского моста в прошлом году. С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", - написала она в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, ранее в ФСБ России заявили о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Были задержаны пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

В ноябре прошлого года на Крымском мосту восстановили все четыре пролета, пострадавшие от подрыва.