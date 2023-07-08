В Волгоградской области на площади в 1 тысячу "квадратов" полыхает мебельный цех

Сотрудники МЧС России тушат пожар площадью 1 тыс. "квадратов" в городе Волжский Волгоградской области.

Возгорание произошло на территории производственного здания. На месте работает более 30 человек и 11 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Вскоре на место возгорания направили дополнительные силы МЧС.

По данным администрации Волжского, на улице Портовой горит мебельный цех. Тушению огня мешает ветер. На месте создан штаб. Работают пожарные расчеты. Угрозы распространения огня на другие строения нет.