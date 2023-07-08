Губернатор Игорь Бабушкин в День семьи, любви и верности поблагодарил все астраханские семьи

Сегодня в Астрахани отпраздновали Днём семьи, любви и верности. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил земляков с этим праздником.

"Крепкая и дружная семья – это основа и опора государства. Именно в семье формируются духовно-нравственные ценности, создаются условия для развития личности. Семья – это ежедневный труд, основанный на любви, доверии и заботе. Благодарю каждую астраханскую семью за этот труд. Отдельная признательность – многодетным, а также родителям, воспитывающим детей с особенностями развития", - сказал Игорь Бабушкин.

Многие астраханские пары выбрали сегодняшнюю дату, чтобы создать семью. Среди них – Андрей и Дарья. Андрей – кадровый офицер.

Игорь Бабушкин лично поздравил молодожёнов с прекрасным событием, пожелал им счастья и благополучия.

В Астраханском кремле сегодня прошёл яркий праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Множество площадок, интересные мастер-классы, выступления творческих коллективов. Люди приходили семьями, и каждому нашлось занятие по душе.

Губернатор тепло приветствовал земляков и подчеркнул, что поддержка семьи важна для каждого человека.