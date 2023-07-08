Губернатор Игорь Бабушкин в День семьи, любви и верности поблагодарил все астраханские семьи

09 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин в День семьи, любви и верности поблагодарил все астраханские семьи

Сегодня в Астрахани отпраздновали Днём семьи, любви и верности. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил земляков с этим праздником.

день семьи(2023)|Фото: astrobl.ru

"Крепкая и дружная семья – это основа и опора государства. Именно в семье формируются духовно-нравственные ценности, создаются условия для развития личности. Семья – это ежедневный труд, основанный на любви, доверии и заботе. Благодарю каждую астраханскую семью за этот труд. Отдельная признательность – многодетным, а также родителям, воспитывающим детей с особенностями развития", - сказал Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Многие астраханские пары выбрали сегодняшнюю дату, чтобы создать семью. Среди них – Андрей и Дарья. Андрей –  кадровый офицер.

Игорь Бабушкин лично поздравил молодожёнов с прекрасным событием, пожелал им счастья и благополучия.

день семьи, девушки(2023)|Фото: astrobl.ru

В Астраханском кремле сегодня прошёл яркий праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Множество площадок, интересные мастер-классы, выступления творческих коллективов. Люди приходили семьями, и каждому нашлось занятие по душе. 

день семьи(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор тепло приветствовал земляков и подчеркнул, что поддержка семьи важна для каждого человека. 

Теги: игорь бабушкин, день семьи и верности, астраханский кремль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети