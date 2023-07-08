Названа сумма иска о водной блокаде Крыма

Итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более 1 трлн руб.

В нее войдут требования коммерческих и общественных организаций, а также дополнительный ущерб, выявленный по результатам экспертиз, сообщал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, пишет ТАСС. По его словам, также предстоит оценить ущерб для Крыма, связанный с подрывом Каховской ГЭС, а также другими диверсионными действиями Украины.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. Сумма требований по иску составляет более 152,2 млрд руб. Рассмотрение иска назначено на 31 июля.

Ранее Константинов сообщил, о чем будет второй иск к Украине о возмещении ущерба.