Бывший уральский полпред Цуканов передал участникам СВО оборудование

Бывший уральский полпред Николай Цуканов сообщил об "очередной поездке в зону СВО". Он приобрел и передал необходимое оборудование, "три дня провел вместе с ребятами".

"Им по-прежнему не хватает средств связи, БПЛА (дронов) и средств борьбы с ними. И, как ни странно, выдача летнего обмундирования не завершена (кто уже оценил форму нового образца, говорят, что она практична и удобна)", - написал Цуканов в своем telegram-канале.

Напомним, Цуканов занимал пост полпреда в июне 2018 - ноябре 2020 гг., 9 ноября 2020 г. его сменил на этом посту Владимир Якушев.