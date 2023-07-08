Возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* - нарушение договоренностей, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* является нарушением имевшихся договоренностей.

Песков сообщил РИА Новости, что Россию никто не ставил в известность о передаче боевиков. По условиям договоренностей они должны были находиться в Турции до окончания конфликта, договор нарушила как турецкая сторона, так и Киев, сказал пресс-секретарь президента РФ.

В сентябре прошлого года СМИ выяснили, что Россия и Украина провели обмен пленными при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Украине выдали, в числе прочих, командиров батальона "Азов"*. России, в том числе, передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. Это подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ