08 Июля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: babushkin30

В Астрахани прошло заседание обновленного президиума политического совета регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня в Астрахани прошло первое заседание обновленного президиума политического совета регионального отделения партии «Единая Россия».

заседание(2023)|Фото: t.me/babushkin30

На заседании утвердили кандидатуры сопредседателей штаба и заместителей секретаря астраханского партийного отделения. В понедельник будет утвержден график депутатских приемов в штабе.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграмм-канале: "Поручил всем руководителям органов власти ответственно подходить к решению задач, озвученных астраханцами. Депутатский корпус и исполнительная власть должны работать в единой связке и понимать – если дали обещание людям, мы обязаны его исполнить".

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Губернатор считает, что от эффективной работы, личной вовлеченности каждого из партийцев в решении сложных вопросов зависит будущее страны.

игорь бабушкин, единая россия(2023)|Фото: babushkin30

"Приглашаю всех астраханцев принимать активное участие в работе штаба. Кроме депутатских приемов, это площадка где можно озвучить предложения. Штаб расположен по адресу: ул. Володарского, 12/ Ахматовская, 12", - сообщил губернатор.

Теги: игорь бабушкин, единая россия, региональное партотделение


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