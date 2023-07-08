В Астрахани прошло заседание обновленного президиума политического совета регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня в Астрахани прошло первое заседание обновленного президиума политического совета регионального отделения партии «Единая Россия».

На заседании утвердили кандидатуры сопредседателей штаба и заместителей секретаря астраханского партийного отделения. В понедельник будет утвержден график депутатских приемов в штабе.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграмм-канале: "Поручил всем руководителям органов власти ответственно подходить к решению задач, озвученных астраханцами. Депутатский корпус и исполнительная власть должны работать в единой связке и понимать – если дали обещание людям, мы обязаны его исполнить".

Губернатор считает, что от эффективной работы, личной вовлеченности каждого из партийцев в решении сложных вопросов зависит будущее страны.

"Приглашаю всех астраханцев принимать активное участие в работе штаба. Кроме депутатских приемов, это площадка где можно озвучить предложения. Штаб расположен по адресу: ул. Володарского, 12/ Ахматовская, 12", - сообщил губернатор.