08 Июля 2023
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Пропавшую на Среднем Урале мать нашли мертвой

На Среднем Урале полицейский-кинолог и овчарка обнаружили в лесу тело пропавшей молодой мамы. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, девушку искали около трех недель. Тело Анастасии Евдокимовой, которую все это время с надеждой ожидали муж, сын, мама и многочисленные друзья, обнаружил сегодня в лесу под Буланашем полицейский-кинолог капитан Алексей Коломеец и его служебная собака Элизабет.

"Утром начальник ГУ МВД области Александр Мешков направил на место происшествия дополнительные силы личного состава, в том числе из соседних городов, для проведения более широкомасштабных розыскных мероприятий. Но, к большому сожалению, нельзя сказать, что поиски молодой женщины закончились благополучно", - сказал Горелых.

Тело находилось у черемухи. Имевшиеся характерные татуировки в виде поцелуя, колобка с ножом и другие приметы позволили идентифицировать девушку. Видимые признаки криминала отсутствуют, уточнил Горелых. После ухода Анастасия присылала супругу сообщения, где со слезами прощалась и говорила, что не намерена дальше жить с ним, просила, чтобы ребенок остался с отцом.

"Дабы тщательно разобраться в обстоятельствах исчезновения Анастасии, сыщики использовали в своей работе детектор лжи. Проверкам подверглись как глава семьи, так и близкие знакомые девушки. Но даже современный полиграф не смог найти ключ к разгадке загадочной истории. Это помог сделать профессиональный нюх полицейской служебной собаки", — резюмировал Горелых.

В Следственном комитете добавили, что более подробные обстоятельства смерти девушки устанавливаются.

"Представители СКР провели осмотр места происшествия. Согласно предварительному заключению, признаков того, что в отношении девушки могли быть совершены противоправные действия со стороны посторонних лиц, не имеется", — поведали следователи.

Теги: Анастасия Евдокимова,


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