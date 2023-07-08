В ХМАО введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Югры Наталья Комарова ввела в Югре режим ЧС. Причина – бушующие в округе лесные пожары. По состоянию на 15.00 8 июля, на территории автономного округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9,1 тыс. га, пять ландшафтных – на площади 599 га.

"По оценке экспертов, в настоящее время пожары в регионе возникают из-за грозовой активности, дефицита осадков. В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля – в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа", - написала Комарова в своем telegram-канале.

Губернатор призвала югорчан быть осторожнее.