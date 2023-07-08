08 Июля 2023
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert

В Минобороны РФ сообщили об уничтожен в зоне СВО склада хранения РСЗО HIMARS

В Минобороны РФ сообщили о том, что на Донецком направлении действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах различных населенных пунктов. В районе Михайловки (ДНР) уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-ти районах.

Теги: Минобороны РФ, СВО, HIMARS


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